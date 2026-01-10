Топ-5 главных новостей в Молдове 10 января 2026: На Молдову идут сильные морозы до минус 20 и гололед; как банк облапошил экс-премьер-министра Молдовы Иона Стурзы; ПАС обещали в Молдове «хорошие времена», а в

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 10 января 2026:
1. Зима в Молдове становится все злее: На страну надвигаются сильные морозы до минус 20 и гололед — нас ждут суровые выходные.
2. Молдавским банкам все равно кого облапошивать — экс-премьера или рядового гражданина: Ион Стурза рассказал, как его обворовали, причем, свои же.
3. Молдавский вид спорта — наступать на грабли: Нам обещали хорошие времена, цены растут, а дешевеет только наша с вами человеческая жизнь.
4. Два дня отдыха в Молдове — 300 евро, если сильно экономить: За эти деньги можно вдвоем в Европу слетать на выходные — почем прелести внутреннего туризма.
5. В выходные дни добавили День Европы: Какие праздники в Молдове будут нерабочими в новом году.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.
Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).
ЕС издевается, когда говорит, что Молдова и Украина опережают Грузию: «Они впереди, но только в обнимании с брюссельской бюрократией».
Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили (далее…).
С 1 января 2026 года в Молдове вступают в силу новые тарифы на медицинские услуги: Стоимость лечения — от 800 до 1000 леев в день.
Минздрав и Национальная компания медицинского страхования утвердили новые тарифы на медицинские услуги (далее…).