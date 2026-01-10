Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 10 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 10 января 2026:

1. Зима в Молдове становится все злее: На страну надвигаются сильные морозы до минус 20 и гололед — нас ждут суровые выходные.

2. Молдавским банкам все равно кого облапошивать — экс-премьера или рядового гражданина: Ион Стурза рассказал, как его обворовали, причем, свои же.

3. Молдавский вид спорта — наступать на грабли: Нам обещали хорошие времена, цены растут, а дешевеет только наша с вами человеческая жизнь.

4. Два дня отдыха в Молдове — 300 евро, если сильно экономить: За эти деньги можно вдвоем в Европу слетать на выходные — почем прелести внутреннего туризма.

5. В выходные дни добавили День Европы: Какие праздники в Молдове будут нерабочими в новом году.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).

ЕС издевается, когда говорит, что Молдова и Украина опережают Грузию: «Они впереди, но только в обнимании с брюссельской бюрократией».

Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили (далее…).

С 1 января 2026 года в Молдове вступают в силу новые тарифы на медицинские услуги: Стоимость лечения — от 800 до 1000 леев в день.

Минздрав и Национальная компания медицинского страхования утвердили новые тарифы на медицинские услуги (далее…).