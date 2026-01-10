В Иркутской области на 16% снизилось число незаконных рубок леса в 2025 году

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года достигнуто существенное снижение ключевых показателей: количество незаконных рубок сократилось на 16%, объём незаконно заготовленной древесины уменьшился на 75%, площадь рубок — на 74%, а причинённый ущерб снизился на 75%. Эти данные свидетельствуют о положительной динамике и возросшей эффективности работы контролирующих органов в борьбе с «чёрными лесорубами».