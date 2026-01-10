В Иркутской области на 16% снизилось число незаконных рубок леса в 2025 году

Иркутская область вошла в число регионов, где зафиксировано значительное снижение нарушений лесного законодательства. Как сообщает региональное правительство со ссылкой на данные Рослесхоза, по итогам проверок по области выявлены 404 случая незаконной рубки на площади около 130 гектаров. Общий ущерб оценён в 184 миллиона рублей.
— В этом году мы наблюдаем снижение количества нарушений лесного законодательства. Это стало результатом качественной и оперативной работы специалистов лесной охраны, а также профилактической деятельности, которую они ведут с населением, — отметил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года достигнуто существенное снижение ключевых показателей: количество незаконных рубок сократилось на 16%, объём незаконно заготовленной древесины уменьшился на 75%, площадь рубок — на 74%, а причинённый ущерб снизился на 75%. Эти данные свидетельствуют о положительной динамике и возросшей эффективности работы контролирующих органов в борьбе с «чёрными лесорубами».