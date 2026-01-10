В Хабаровске усилили отлов бездомных собак в праздничные дни

В Кировском районе Хабаровска во время новогодних и рождественских праздников усилили рейды по выявлению и отлову безнадзорных животных. Об этом сообщили в администрации города.
Мониторинг ситуации организован для безопасности жителей и гостей района в период массовых гуляний. Заявки на отлов поступают в специализированную организацию ООО «Ананда». С начала 2025 года уже поступило 113 заявок, отловлено 68 животных.
Жители Кировского района могут оперативно сообщить о бродячих собаках или других бездомных животных по единому номеру экстренных служб 112. Операторы передадут информацию в соответствующую службу для быстрого реагирования.
В администрации города напоминают, что отлов проводится гуманными методами с последующим размещением животных в приюте. Горожан просят не пытаться самостоятельно ловить или кормить безнадзорных собак, чтобы избежать возможных инцидентов.