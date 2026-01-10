В густонаселенном районе Уфы намерены возвести две школы и детский сад

Городская администрация представила планы по развитию густонаселенных микрорайонов Демы в Уфе. В ближайшее время там могут начаться работы по возведению новых учебных заведений.
Как сообщила мэрия, для микрорайона Дема-9 уже утвержден проект планировки территории под строительство крупной школы, рассчитанной на 2160 учеников. Точные сроки начала и завершения строительных работ пока не называются.
Кроме того, уфимская мэрия обратилась в Министерство строительства и архитектуры Башкирии с просьбой выделить финансирование в 2026 году. Средства необходимы для строительства в микрорайоне Дема-10 еще одной школы, которая сможет принять 1650 детей. Власти ходатайствуют о включении этого объекта в республиканскую инвестиционную программу.
Параллельно ведется работа по проектированию детского сада. По данным администрации, институт «Башкиргражданпроект» в настоящее время готовит техническое задание на строительство детского сада на 180 мест, который планируется разместить в микрорайоне «Новая Дема».
