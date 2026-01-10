В густонаселенном районе Уфы намерены возвести две школы и детский сад

Кроме того, уфимская мэрия обратилась в Министерство строительства и архитектуры Башкирии с просьбой выделить финансирование в 2026 году. Средства необходимы для строительства в микрорайоне Дема-10 еще одной школы, которая сможет принять 1650 детей. Власти ходатайствуют о включении этого объекта в республиканскую инвестиционную программу.