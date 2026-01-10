Хвойные деревья можно сдать на переработку в рамках проекта «Экоточки Москвы»

Со 2 января живые ели, пихты, сосны, лапник можно утилизировать в рамках акции «Елочный круговорот», которую с 2016 года проводит столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Деревья принимают в специальных пунктах, откуда их отправляют на переработку. Очень важно перед сдачей полностью освободить елку не только от игрушек, но и от мишуры и праздничного дождика. В пункте переработки хвойные деревья измельчают в щепу, которую затем используют для компостирования или мульчирования в городских парках и скверах. Неснятый с елки дождик может навредить животным. В этом сезоне в Москве во всех районах будет работать сеть пунктов приема новогодних елок — найти ближайший можно на сайте", — говорится в сообщении.