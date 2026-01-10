Хвойные деревья можно сдать на переработку в рамках проекта «Экоточки Москвы»

Со 2 января живые ели, пихты, сосны, лапник можно утилизировать в рамках акции «Елочный круговорот», которую с 2016 года проводит столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Деревья принимают в специальных пунктах, откуда их отправляют на переработку. Очень важно перед сдачей полностью освободить елку не только от игрушек, но и от мишуры и праздничного дождика. В пункте переработки хвойные деревья измельчают в щепу, которую затем используют для компостирования или мульчирования в городских парках и скверах. Неснятый с елки дождик может навредить животным. В этом сезоне в Москве во всех районах будет работать сеть пунктов приема новогодних елок — найти ближайший можно на сайте", — говорится в сообщении.
Искусственные елки изготавливают из смешанных материалов — пластика, металла, иногда ткани или фольги. Такие изделия не принимают в пунктах приема акции. Их следует складывать в серые контейнеры для смешанных отходов, а если деревья большого размера — то в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Елочные игрушки производятся из самых разных материалов: стекла, пластика, дерева, ткани, фольги или их сочетаний. Большинство украшений содержит краску, блестки, металлические крепления или другие компоненты, которые затрудняют переработку. Поэтому мишуру и новогодние игрушки, независимо от материала, следует выбрасывать в серые контейнеры для смешанных (неперерабатываемых) отходов. В серые контейнеры также следует отправлять огарки свечей и восковые украшения, поскольку воск не подлежит вторичной переработке.
Ненужную бумажную мишуру, упаковку из картона или старые книги в подарочной обложке можно сдать как макулатуру в пункты приема городского проекта «Экоточки Москвы». Подарочные пакеты из чистой бумаги — без блесток, ламинации и металлизированных покрытий — тоже пригодны для вторичной переработки и принимаются как макулатура. А вот блестящие, ламинированные или металлизированные пакеты переработке не подлежат — их следует выбрасывать в серые контейнеры для смешанных отходов.