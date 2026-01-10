В 2025 году смертность от онкозаболеваний снизилась на 3,2% — губернатор Приангарья

IrkutskMedia, 10 января. В Москве прошла встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава России, директором НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина академиком Иваном Стилиди. В ходе встречи обсуждалось развитие онкологической службы Приангарья, строительство радиологического корпуса Иркутского областного онкодиспансера и реализация региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленной на достижение показателей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба облправительства.
Во встрече также приняли участие заместитель директора по реализации федеральных проектов НМИЦ онкологии Тигран Геворкян и заместитель директора по инновационной деятельности, заведующий отделением онкоурологии НМИЦ онкологии Всеволод Матвеев.
Обновлённая программа борьбы с онкозаболеваниями в Иркутской области рассчитана до 2030 года. Она включает мероприятия по улучшению ранней диагностики, внедрению современных методов лечения и снижению смертности от онкологических заболеваний.
Игорь Кобзев отметил, что в 2025 году Иркутская область выполнила основные показатели федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».
«С 2019 года на базе различных медицинских организаций Иркутской области открыты 17 центров амбулаторной онкологической помощи. По итогам 2024 года в регионе на 1,36% увеличилось количество впервые выявленных онкозаболеваний, в том числе на 1,65% возросло выявление на ранних стадиях. Вместе с тем на 0,39% сократилась смертность от онкозаболеваний, на 10,92% возросло число пациентов, наблюдающихся более пяти лет. За 11 месяцев прошлого года смертность от новообразований снизилась на 3,2%», — сообщил губернатор.
Он также рассказал, что в конце 2025 года в Иркутске на базе городской клинической больницы № 3 открылся центр амбулаторной онкологической помощи в отреставрированном историческом здании. В центре ведут приём онколог, уролог, гинеколог, врач ультразвуковой и функциональной диагностики. В ближайшее время запланирован запуск кабинетов МРТ, маммографии и эндоскопии, а также налажена маршрутизация пациентов на КТ-исследования и приёмы специалистов 12 медпрофилей в другие медучреждения областного центра.
Игорь Кобзев подчеркнул, что развитие службы онкологической помощи является безусловным приоритетом региона, жители должны иметь возможность своевременно получать полный спектр медицинской помощи и реабилитации. Он добавил, что Иркутская область активно сотрудничает с НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, и в 2024—2025 годах мультидисциплинарная команда специалистов центра во главе с Тиграном Геворкяном приезжала в регион для оказания организационно-методической помощи, посещала медучреждения Иркутска и Братска, проводила встречи и совещания с коллегами и руководством областного минздрава. Губернатор отметил, что на встрече с Иваном Стилиди были намечены дальнейшие пути сотрудничества, и выразил благодарность главному онкологу России и коллективу центра за поддержку и внимание к региону.
Напомним, в 2025 году в учреждения здравоохранения Иркутской области поступили семь новых передвижных медицинских комплексов высокой проходимости на базе автомобилей КАМАЗ. Техника закуплена за счёт средств областного бюджета для повышения доступности и качества первичной медико-санитарной и диагностической помощи, прежде всего в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах региона.