В 2025 году смертность от онкозаболеваний снизилась на 3,2% — губернатор Приангарья

Игорь Кобзев подчеркнул, что развитие службы онкологической помощи является безусловным приоритетом региона, жители должны иметь возможность своевременно получать полный спектр медицинской помощи и реабилитации. Он добавил, что Иркутская область активно сотрудничает с НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, и в 2024—2025 годах мультидисциплинарная команда специалистов центра во главе с Тиграном Геворкяном приезжала в регион для оказания организационно-методической помощи, посещала медучреждения Иркутска и Братска, проводила встречи и совещания с коллегами и руководством областного минздрава. Губернатор отметил, что на встрече с Иваном Стилиди были намечены дальнейшие пути сотрудничества, и выразил благодарность главному онкологу России и коллективу центра за поддержку и внимание к региону.