DM: Сын Дэвида и Виктории Бекхэм отрекся от семьи

Бруклин в официальном порядке, через адвокатов, потребовал от родителей полностью прекратить любые прямые контакты с ним и его супругой. В заявлении он запретил не только личное общение, но и любые публичные упоминания его имени, а также отметки на фотографиях в социальных сетях, указав, что любое взаимодействие возможно исключительно через юристов. Несмотря на это, Дэвид и Виктория продолжают предпринимать попытки наладить отношения со старшим сыном.