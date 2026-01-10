Премьера второй части фильма «Жены. Сильные духом» состоялась на телеканале RT

Напомним, премьера первой части фильма «Жёны. Сильные духом» состоялась 5 января. Тогда телеканал RT рассказывал, как женщины поддерживают бойцов спецоперации после ранений. Также сообщалось, что зрителям уже доступны и другие фильмы, посвященные судьбам военнослужащих. В том числе, о тех, кто получил тяжелые травмы в зоне боевых действий.