Премьера второй части фильма «Жены. Сильные духом» состоялась на телеканале RT

На телеканале RT состоялась премьера второй части фильма «Жёны. Сильные духом». Картина рассказывает о женщинах, которые помогают бойцам СВО проходить лечение и реабилитацию после ранений.
Лента посвящена близким и любимым, которые ежедневно находятся рядом с военнослужащими. В фильме показано, через какие моральные и эмоциональные испытания проходят женщины. Несмотря на усталость, они продолжают поддерживать мужчин и не опускают руки.
Создатели отмечают, что героини фильма остаются опорой для бойцов в самый сложный период. Именно их участие помогает быстрее вернуться к жизни после тяжелых травм.
Напомним, премьера первой части фильма «Жёны. Сильные духом» состоялась 5 января. Тогда телеканал RT рассказывал, как женщины поддерживают бойцов спецоперации после ранений. Также сообщалось, что зрителям уже доступны и другие фильмы, посвященные судьбам военнослужащих. В том числе, о тех, кто получил тяжелые травмы в зоне боевых действий.