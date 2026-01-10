Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьера второй части фильма «Жены. Сильные духом» состоялась на телеканале RT

В фильме «Жены. Сильные духом» рассказывается, как женщины помогают бойцам СВО восстанавливаться после ранений.

Источник: Комсомольская правда

На телеканале RT состоялась премьера второй части фильма «Жёны. Сильные духом». Картина рассказывает о женщинах, которые помогают бойцам СВО проходить лечение и реабилитацию после ранений.

Лента посвящена близким и любимым, которые ежедневно находятся рядом с военнослужащими. В фильме показано, через какие моральные и эмоциональные испытания проходят женщины. Несмотря на усталость, они продолжают поддерживать мужчин и не опускают руки.

Создатели отмечают, что героини фильма остаются опорой для бойцов в самый сложный период. Именно их участие помогает быстрее вернуться к жизни после тяжелых травм.

Напомним, премьера первой части фильма «Жёны. Сильные духом» состоялась 5 января. Тогда телеканал RT рассказывал, как женщины поддерживают бойцов спецоперации после ранений. Также сообщалось, что зрителям уже доступны и другие фильмы, посвященные судьбам военнослужащих. В том числе, о тех, кто получил тяжелые травмы в зоне боевых действий.