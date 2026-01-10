Ученые перечислили места с наибольшим содержанием микропластика в Азовском море

Специалисты Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) представили данные о концентрации микропластика в донных отложениях Азовского моря. Наиболее загрязненными участками оказались акватории вблизи крупных городов и устья рек.
Средняя концентрация микропластика в исследуемых пробах составила 61,7 микрограмма на грамм сухого субстрата. Максимальные показатели — до 195 микрограммов — зафиксированы в районе Керченского пролива, — сообщил заместитель директора ЮНЦ РАН Юрий Юрасов.
Основные зоны накопления мелких пластиковых частиц (размером менее 5 мм) находятся вблизи антропогенных источников: в районах Таганрога и Бердянска, а также в устьевых областях рек Дон и Кубань.
Параллельно в центре изучают возможность биологического разложения пластиков.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.