Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые перечислили места с наибольшим содержанием микропластика в Азовском море

Донские ученые вычислили среднее содержание микропластика в Азовском море.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) представили данные о концентрации микропластика в донных отложениях Азовского моря. Наиболее загрязненными участками оказались акватории вблизи крупных городов и устья рек.

Средняя концентрация микропластика в исследуемых пробах составила 61,7 микрограмма на грамм сухого субстрата. Максимальные показатели — до 195 микрограммов — зафиксированы в районе Керченского пролива, — сообщил заместитель директора ЮНЦ РАН Юрий Юрасов.

Основные зоны накопления мелких пластиковых частиц (размером менее 5 мм) находятся вблизи антропогенных источников: в районах Таганрога и Бердянска, а также в устьевых областях рек Дон и Кубань.

Параллельно в центре изучают возможность биологического разложения пластиков.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.