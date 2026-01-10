Константин Шестаков дал два дня на расчистку дорог Владивостока после снегопада

Мэр Владивостока Константин Шестаков прокомментировал в своём тг-канале (18+) последствия непогоды и методы борьбы с ними. По словам главы, дороги нужно привести в порядок за два дня после снегопада.
«Хочу напомнить нашим управляющим компаниям, предпринимателям, что сразу после завершения снегопада у них остаётся буквально несколько дней для того, чтобы организовать полностью работу по вывозу снега, в том числе с придомовых территорий и территорий, которые примыкают к их коммерческим объектам. По большому счету, мы готовы полностью, у нас есть два дня для того, чтобы дороги города Владивостока привести в порядок», — отметил Константин Шестаков.
Сейчас в городе работает 164 единицы спецтехники. Ситуацию с непогодой круглосуточно отслеживают в оперативном штабе. Наиболее сильные осадки ожидаются во второй половине дня.
По словам мэра, основная задача, стоящая перед администрацией города сейчас — расчистка ключевых дорог, которые востребованы в текущий момент больше всего.
Напомним, что во Владивостоке остаются закрытыми для движения транспорта спуск на Капитана Шефнера и трасса Седанка — Патрокл.