Константин Шестаков дал два дня на расчистку дорог Владивостока после снегопада

«Хочу напомнить нашим управляющим компаниям, предпринимателям, что сразу после завершения снегопада у них остаётся буквально несколько дней для того, чтобы организовать полностью работу по вывозу снега, в том числе с придомовых территорий и территорий, которые примыкают к их коммерческим объектам. По большому счету, мы готовы полностью, у нас есть два дня для того, чтобы дороги города Владивостока привести в порядок», — отметил Константин Шестаков.