Перевёл — заплатишь? Какие деньги на карте могут привести к штрафу

Под особым контролем — поступления за товары, услуги и аренду. По словам эксперта, если человек получает оплату за работу, продажу вещей или сдачу недвижимости, это считается доходом и должно декларироваться.
«Если вы оказали услугу или продали товар и получили оплату на карту, это ваш доход», — пояснил юрист агентству «Прайм».
Второй тревожный сигнал для ФНС — регулярные переводы от одной компании или ИП. В таких случаях налоговики могут заподозрить скрытые трудовые отношения или незаконную предпринимательскую деятельность.
За неуплату налога грозят штрафы от 20 до 40% от суммы долга, а также пени. Дополнительно могут наказать за несданную декларацию, неуведомление о зарубежных счетах и работу без регистрации ИП или юрлица.
ФНС получает данные от банков, других госорганов, а также из жалоб и обращений граждан. Юристы советуют легализовывать доходы — например, через режим самозанятости с налогом 4−6%, чтобы избежать проблем.
Налог на профессиональный доход позволяет официально получать деньги за услуги и продажи, фиксируя все операции в приложении и снижая риск претензий со стороны налоговой.
