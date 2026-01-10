Ричмонд
Перевёл — заплатишь? Какие деньги на карте могут привести к штрафу

Сам по себе перевод денег на карту не считается нарушением, но налоговая служба внимательно анализирует такие операции в поисках доходов, с которых не уплачен налог. Об этом рассказал гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.

Под особым контролем — поступления за товары, услуги и аренду. По словам эксперта, если человек получает оплату за работу, продажу вещей или сдачу недвижимости, это считается доходом и должно декларироваться.

«Если вы оказали услугу или продали товар и получили оплату на карту, это ваш доход», — пояснил юрист агентству «Прайм».

Второй тревожный сигнал для ФНС — регулярные переводы от одной компании или ИП. В таких случаях налоговики могут заподозрить скрытые трудовые отношения или незаконную предпринимательскую деятельность.

За неуплату налога грозят штрафы от 20 до 40% от суммы долга, а также пени. Дополнительно могут наказать за несданную декларацию, неуведомление о зарубежных счетах и работу без регистрации ИП или юрлица.

ФНС получает данные от банков, других госорганов, а также из жалоб и обращений граждан. Юристы советуют легализовывать доходы — например, через режим самозанятости с налогом 4−6%, чтобы избежать проблем.

Налог на профессиональный доход позволяет официально получать деньги за услуги и продажи, фиксируя все операции в приложении и снижая риск претензий со стороны налоговой.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.