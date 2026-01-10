Сцена, пруд и лодки: как преобразится экопарк «Затюменский»

В Тюмени расширят экопарк «Затюменский» — здесь оборудуют падел корт, футбольное поле, которое зимой будет превращаться в хоккейный корт, и веревочный парк. Третий этап предполагает создание лодочной станции, смотровых площадок и беседок вокруг пруда. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.