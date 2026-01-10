Сцена, пруд и лодки: как преобразится экопарк «Затюменский»

Благоустройство проведут в несколько этапов.
В Тюмени расширят экопарк «Затюменский» — здесь оборудуют падел корт, футбольное поле, которое зимой будет превращаться в хоккейный корт, и веревочный парк. Третий этап предполагает создание лодочной станции, смотровых площадок и беседок вокруг пруда. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.
«Наполнение второго этапа предусматривает размещение спортивной площадки под волейбол, падел корт, футбольное поле (в рамках зимнего сценария будет использоваться под занятия хоккеем), роллердром и веревочный парк. Рассматривается возможность организации спортивного центра. Третий этап парка “Затюменский” благоустраивается по принципу сохранения существующего разнообразия флоры и фауны», — сообщили в мэрии.
У пруда появится прогулочная тропа со смотровыми площадками, беседками и лодочной станции. Также парк пополнится новыми скульптурами — белкой, лисой, уткой и бобром. На водоеме планируют создать домики и кормушки для птиц. Также рассматривается вариант организации событийного кластера со сценой.
Ранее URA.RU писало, что экопарк «Затюменский» станет больше — он охватит районы на западе и востоке от пруда Оловянникова. Исполнителем и оператором выступает центр «Сибирь».