Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резкие перепады погоды ожидаются в Кургане и Шадринске. Скрин

В ближайшие десять дней в Кургане и Шадринске ожидаются погодные качели. Если в начале следующей недели температура воздуха будет около −10 градусов, то уже к среде столбики термометров могут опуститься до −30 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.

Морозы придут в Курган и Шадринск.

В ближайшие десять дней в Кургане и Шадринске ожидаются погодные качели. Если в начале следующей недели температура воздуха будет около −10 градусов, то уже к среде столбики термометров могут опуститься до −30 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«Днем в городах будет от −10, −16 градусов. Со среды днем ожидается −20 градусов, ночью до −30 градусов, местами выпадет снег», — сообщается на сайте Gismeteo.

Ранее сообщалось, что 11 и 12 января ожидается заметное увеличение высоты снежного покрова в Курганской области. С 13 января в регион вернутся крепкие морозы.

Погода в Шадринске Погода в Кургане.