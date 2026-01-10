Резкие перепады погоды ожидаются в Кургане и Шадринске. Скрин

В ближайшие десять дней в Кургане и Шадринске ожидаются погодные качели. Если в начале следующей недели температура воздуха будет около −10 градусов, то уже к среде столбики термометров могут опуститься до −30 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.