Резкие перепады погоды ожидаются в Кургане и Шадринске. Скрин

Морозы придут в Курган и Шадринск.
В ближайшие десять дней в Кургане и Шадринске ожидаются погодные качели. Если в начале следующей недели температура воздуха будет около −10 градусов, то уже к среде столбики термометров могут опуститься до −30 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.
«Днем в городах будет от −10, −16 градусов. Со среды днем ожидается −20 градусов, ночью до −30 градусов, местами выпадет снег», — сообщается на сайте Gismeteo.
Ранее сообщалось, что 11 и 12 января ожидается заметное увеличение высоты снежного покрова в Курганской области. С 13 января в регион вернутся крепкие морозы.
