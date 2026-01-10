Перерасчет пенсий для многодетных матерей: Россиянкам зачтут все периоды ухода за детьми в стаж

Социальный фонд России пересчитал пенсии 400 тысяч матерей, воспитавших пять и более детей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.
«Социальный фонд России продолжает масштабную работу по повышению пенсий матерям, воспитавшим пять и более детей. На сегодняшний день перерасчет проведен уже в отношении 400 тысяч женщин», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что работа проводится в приоритетном порядке, включая праздничные дни. Большинство пенсий было пересчитано проактивно, без необходимости подачи заявлений.
С 1 января 2026 года в страховой стаж теперь включаются все периоды ухода за детьми до 1,5 лет. Это позволяет многодетным матерям увеличить размер пенсии. Ранее в стаж шли только периоды ухода за четырьмя детьми, максимум шесть лет.
Глава фонда Сергей Чирков пояснил, что списки женщин формировались на основании имеющихся данных. Россиянки, которые еще не дали согласие на перерасчет, могут сделать это через «Госуслуги» или клиентские службы фонда. Для тех, кто выходит на пенсию после 1 января, периоды ухода за детьми будут учтены автоматически.
Ранее россиянкам, у которых дети достигли совершеннолетия и официально трудоустроены, предложили увеличить пенсии. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов подчеркнул, что такая мера позволяет приравнять женщин, воспитавших нескольких детей, к тем, кто не участвовал в трудовой деятельности.
Отметим, что российским женщинам со статусом матери-героини будут назначать значительную доплату к пенсии. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что после достижения пенсионного возраста они смогут получать дополнительно до 32 тысяч рублей в месяц.
Как писал KP.RU, в России многодетные матери могут оформить досрочную пенсию при наличии необходимого трудового стажа. Для них установлен сниженный пенсионный возраст.
Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова отметила, что это 57 лет при трех детях, 56 — при четырех, 50 — при пяти и более. Матери двоих детей могут выйти на пенсию в 50 лет при условии 20-летнего стажа и работы в сложных климатических условиях.