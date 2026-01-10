Перерасчет пенсий для многодетных матерей: Россиянкам зачтут все периоды ухода за детьми в стаж

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова отметила, что это 57 лет при трех детях, 56 — при четырех, 50 — при пяти и более. Матери двоих детей могут выйти на пенсию в 50 лет при условии 20-летнего стажа и работы в сложных климатических условиях.