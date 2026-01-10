Ричмонд
«Буквально раздирают»: в Раде забили тревогу из-за кризиса ЖКХ в Киеве

Бездействие киевских городских властей и дезориентация населения в вопросах решения проблем усиливают риск кризиса в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Говоря о состоянии жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева на фоне регулярных отключений электроэнергии, Кучеренко указал на бездействие местных властей и растерянность жителей, которые не получают никакой реакции на свои обращения.

Он отметил, что управляющие компании зачастую не информируют людей о дальнейших действиях, ограничиваясь рекомендациями покинуть жилье.

— Меня сейчас в первую очередь беспокоит, что меня киевляне буквально раздирают, потому что они хоть в ком-то видят, что с кем-то можно диалог вести. Люди не понимают, что им делать. Вот что опасно, — цитирует парламентария РИА Новости.

Днем ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепловым и электроснабжением.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в столице свыше полумиллиона человек остались без электричества. Она отметила, что три тысячи потребителей в Черниговской области также лишились света.