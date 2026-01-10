Комикс с первым появлением Супермена продали на аукционе за 15 млн долларов

Комикс с первым появлением Супермена продали на аукционе в США за рекордные 15 млн долларов. Об этом сообщил аукционный дом ComicConnect.
Речь идет о первом выпуске серии Action Comics, вышедшем в июне 1938 года. Именно в этом номере впервые появился Супермен. Экземпляр ранее принадлежал американскому актеру Николасу Кейджу. Однако в 2000 году у него похитили комикс. Найти его удалось только спустя 11 лет. Тогда же экземпляр был возвращен артисту.
Однако немногим позже комикс продали. Причем за 2,2 млн долларов, что на тот момент также стало рекордом. Новый аукцион установил уже абсолютный максимум.
«Новый мировой рекорд! Пятнадцать миллионов долларов за Action Comics 1… Этот экземпляр — один из всего лишь сотни оставшихся в мире», — сообщили в ComicConnect.
Немногим ранее редкий художественный лот был продан на аукционе во Франции. Там с молотка ушла картина Пабло Пикассо «Бюст женщины в цветочной шляпе». Полотно более 80 лет находилось в частной коллекции и не выставлялось публично. Покупатель заплатил за него 32 млн евро.