Комикс с первым появлением Супермена продали на аукционе за 15 млн долларов

Речь идет о первом выпуске серии Action Comics, вышедшем в июне 1938 года. Именно в этом номере впервые появился Супермен. Экземпляр ранее принадлежал американскому актеру Николасу Кейджу. Однако в 2000 году у него похитили комикс. Найти его удалось только спустя 11 лет. Тогда же экземпляр был возвращен артисту.