В Мурманске откроют центр по судоремонту

Основной штат АЦМИР состоит из 10 человек. «Это конструкторы, инженеры, которые прошли дообучение именно на том оборудовании, на котором они будут работать. При этом мы хотим насытить научную жизнь студентов и аспирантов, для них будет возможность проводить на базе АЦМИР собственные исследования и перенимать опыт старших товарищей», — пояснил Юрманов.