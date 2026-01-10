«Люди в растерянности»: В Киеве назревает коммунальный коллапс

Ситуацию усугубляет похолодание: в ближайшие дни температура в Киеве может опуститься до минус девяти градусов. На этом фоне власти столицы уже призвали горожан запасаться водой, аккумуляторами и тёплой одеждой, а мэр Киева ранее и вовсе рекомендовал временно уехать из города. Кроме того, на фоне масштабных повреждений объектов критической инфраструктуры, вызванных недавними ударами, власти Киева ввели ограничения в работе метрополитена.