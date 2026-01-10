Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Люди в растерянности»: В Киеве назревает коммунальный коллапс

В Киеве стремительно нарастает угроза коммунального кризиса. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, указав на пассивность городских властей и отсутствие чётких инструкций для жителей, которые всё чаще остаются без света и отопления.

По словам парламентария, киевляне массово обращаются к нему, потому что не понимают, как действовать в сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что отсутствие обратной связи со стороны чиновников усиливает тревожность и чувство безысходности у горожан.

«Люди не понимают, что им делать. Вот что опасно», — отметил Кучеренко.

Депутат также раскритиковал работу управляющих компаний, которые, по его словам, вместо реальной помощи ограничиваются советами покинуть город. Он считает, что сейчас важнее всего снизить психологическое напряжение и дать жителям конкретные и понятные рекомендации.

Многочасовые отключения электроэнергии на Украине продолжаются с октября 2025 года. Представители энергетической отрасли ранее предупреждали, что нынешняя зима может стать самой тяжёлой за последние годы из-за повреждений сетей и нехватки ресурсов.

Ситуацию усугубляет похолодание: в ближайшие дни температура в Киеве может опуститься до минус девяти градусов. На этом фоне власти столицы уже призвали горожан запасаться водой, аккумуляторами и тёплой одеждой, а мэр Киева ранее и вовсе рекомендовал временно уехать из города. Кроме того, на фоне масштабных повреждений объектов критической инфраструктуры, вызванных недавними ударами, власти Киева ввели ограничения в работе метрополитена.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.