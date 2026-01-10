«Люди в растерянности»: В Киеве назревает коммунальный коллапс

По словам парламентария, киевляне массово обращаются к нему, потому что не понимают, как действовать в сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что отсутствие обратной связи со стороны чиновников усиливает тревожность и чувство безысходности у горожан.
«Люди не понимают, что им делать. Вот что опасно», — отметил Кучеренко.
Депутат также раскритиковал работу управляющих компаний, которые, по его словам, вместо реальной помощи ограничиваются советами покинуть город. Он считает, что сейчас важнее всего снизить психологическое напряжение и дать жителям конкретные и понятные рекомендации.
Многочасовые отключения электроэнергии на Украине продолжаются с октября 2025 года. Представители энергетической отрасли ранее предупреждали, что нынешняя зима может стать самой тяжёлой за последние годы из-за повреждений сетей и нехватки ресурсов.
Ситуацию усугубляет похолодание: в ближайшие дни температура в Киеве может опуститься до минус девяти градусов. На этом фоне власти столицы уже призвали горожан запасаться водой, аккумуляторами и тёплой одеждой, а мэр Киева ранее и вовсе рекомендовал временно уехать из города. Кроме того, на фоне масштабных повреждений объектов критической инфраструктуры, вызванных недавними ударами, власти Киева ввели ограничения в работе метрополитена.
