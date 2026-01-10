Полицейские Челябинска спасли пассажиров сломанного автобуса

Сегодня утром на трассе в направлении Екатеринбурга, рейсовый автобус, следовавший маршрутом Костанай — Екатеринбург, остановился из-за поломки недалеко от отметки 35-й километр. Внутри находилось 40 пассажиров.
Патрульная машина экипажа ДПС «133» заметила аварию и оперативно прибыла на место происшествия. Инспекторы выяснили, что неисправность серьезная и продолжение пути опасно, поэтому вызвали резервный автобус.
Всех пассажиров пересадили в другой транспорт, благодаря чему никто не задержался надолго. Автобус пока остается на месте инцидента, специалисты занимаются устранением неполадок.