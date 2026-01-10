В пермском аэропорту задерживаются три рейса до Москвы

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, рейс авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь сегодня в 00:55, новое расчетное время — 15:05. Другой рейс авиакомпании задерживается на 11 часов — запланированный на 8:30 Airbus намерен вылететь в 19:20. На шесть часов позже осуществится вылет авиакомпании «Победа» — вместо 6:00 рейс отправится в столицу в 12:25. Рейс «Аэрофлота» по маршруту Пермь — Москва, запланированный на 13:30, отменен.