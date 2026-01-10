Ричмонд
Егор Дёмин установил уникальное достижение «Бруклина»

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Егор Дёмин установил уникальное достижение среди игроков-новичков.

Источник: Life.ru

Россиянин первым в истории провёл две подряд игры с 5+ забитыми трёхочковыми бросками. В прошлой игре с «Орландо» Егор попал пять раз, в матче с «Клипперс» ещё пять. Всего на счету Дёмина 19 очков, три подбора, три передачи и три перехвата мяча.

В нынешнем сезоне среди всех новичков такое достижение есть только у четвёртого номера драфта из «Шарлотт» Кона Книппела.

Ещё один россиянин в НБА Владислав Голдин имеет более скромную статистику — всего 55 секунд в лиге. В той игре с «Бостоном», состоявшейся в конце декабря, центровой отдал результативную передачу.

