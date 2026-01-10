Егор Дёмин установил уникальное достижение «Бруклина»

Россиянин первым в истории провёл две подряд игры с 5+ забитыми трёхочковыми бросками. В прошлой игре с «Орландо» Егор попал пять раз, в матче с «Клипперс» ещё пять. Всего на счету Дёмина 19 очков, три подбора, три передачи и три перехвата мяча.