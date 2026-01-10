Синоптики сказали, что 10 января в Беларуси будет идти снег, а мороз усилится

Белорусские синоптики дали прогноз погоды на субботу 10 января, прогнозируя снег и усиление морозов, пишет pogoda.by.
10 января будет облачно. Временами снег. Водителей, да и пешеходов предупреждают, что на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная температура воздуха −8..-13.
Синоптики уточняют, что в Минске вероятность небольшого снега составляет более 90%.
Ранее Министерство ЖКХ выступило с важным заявлением из-за усиления морозов в Беларуси.
А еще синоптики сказали, когда закончится циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси.
Прочитайте, что Арина Соболенко победила Мухову и вышла в финал турнира в Брисбене.