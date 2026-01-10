Россиян могут штрафовать за перевод денег на карту: вот что вызывает подозрения у налоговой

Впрочем, на штрафах за переводы и передачу SIM-карты все не ограничивается. Россиян также могут наказать и за нарушения при ремонте в квартире. Штраф грозит за сильный запах краски, чрезмерный шум и захламление подъезда стройматериалами. Отдельное внимание уделяется неправильному вывозу строительного мусора. Также под санкции может попасть незаконная перепланировка, включая перенос «мокрых зон». Основанием для проверки часто становится жалоба соседей.