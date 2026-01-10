Россиян могут штрафовать за перевод денег на карту: вот что вызывает подозрения у налоговой

Переводы денег на карту сами по себе не являются нарушением, однако могут привлечь внимание налоговых органов. Об этом рассказал генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Его слова передает агентство «Прайм».
По его словам, ФНС анализирует операции, которые выглядят как оплата услуг или доход от аренды жилья. Под особый контроль попадают регулярные поступления от одной компании. Такие переводы могут быть расценены как незадекларированный доход.
Как следствие, грозит ответственность за неуплату налогов. А за подобное предусмотрен штраф в размере от 20 до 40% от недоплаченной суммы.
«Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход», — пояснил Мирзоев.
Он подчеркнул, что у ФНС есть достаточно инструментов для выявления сомнительных операций. В связи с этим он рекомендовал легализовать доходы, в том числе через оформление самозанятости.
К слову, оштрафовать могут и за передачу SIM-карт третьим лицам. При этом их покупка для близких родственников по-прежнему разрешена. Речь идет о супругах, детях, родителях, братьях, сестрах, бабушках, дедушках и внуках. Кратковременная передача телефона для звонка или экстренной ситуации нарушением считаться не будет.
Впрочем, на штрафах за переводы и передачу SIM-карты все не ограничивается. Россиян также могут наказать и за нарушения при ремонте в квартире. Штраф грозит за сильный запах краски, чрезмерный шум и захламление подъезда стройматериалами. Отдельное внимание уделяется неправильному вывозу строительного мусора. Также под санкции может попасть незаконная перепланировка, включая перенос «мокрых зон». Основанием для проверки часто становится жалоба соседей.
Аналогичная ситуация с дачниками. Их могут привлечь к ответственности за неиспользование земли более трех лет. Также существуют штрафы за зарастание участков опасными сорняками, включая борщевик. В отдельных случаях законодательство допускает изъятие неосвоенной земли через суд.