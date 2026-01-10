Аэропорт «Шереметьево» прекратил прием самолетов из-за непогоды

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Аэропорт Шереметьево приостановил прием самолетов из-за непогоды.
«Для внимания пассажиров и встречающих! Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.
Сначала ограничение ввели до 8:00 мск, но затем его действие продлили до 10:00 мск.
Чуть ранее Шереметьево сообщил о задержках в обработке и выдаче багажа из-за замедления работы техники в условиях непогоды.
Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» предупредили о корректировках расписания, в том числе отмена некоторых рейсов.
В ночь на пятницу на Москву и другие регионы центральной части России обрушился циклон «Фрэнсис». Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за сутки в столице выпало 42 процента от месячной нормы осадков, таким образом был побит рекорд 1976 года.