Аэропорт «Шереметьево» прекратил прием самолетов из-за непогоды

В ночь на пятницу на Москву и другие регионы центральной части России обрушился циклон «Фрэнсис». Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за сутки в столице выпало 42 процента от месячной нормы осадков, таким образом был побит рекорд 1976 года.