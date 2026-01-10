Ричмонд
В России хотят ввести генетические тесты для будущих родителей

В России разработают молекулярно-генетический скрининг будущих родителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Правительство РФ планирует разработать программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в этом году, следует из утвержденного правительством плана мероприятий по реализации стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года.

«Разработка предложений о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности», — говорится в документе.

Уточняется, что ответственным за реализацию задачи назначено министерство здравоохранения РФ, которое должно в течение этого года подготовить предложения по поэтапному расширению программы неонатального скрининга.

Согласно приказу Минздрава РФ, с 1 января 2026 года в перечень заболеваний расширенного неонатального скрининга, который ранее включал 36 заболеваний, добавили ещё два заболевания — дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот и Х-сцепленную адренолейкодистрофию.