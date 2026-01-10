Ричмонд
В Киеве ввели экстренные отключения света после ночных взрывов

В Киеве ввели экстренные отключения электричества, энергохолдинг «ДТЭК» призвал горожан пользоваться мощными приборами по очереди.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве ввели экстренные отключения электричества в связи с повреждениями объектов инфраструктуры и перегрузкой сетей. Об этом сообщил энергохолдинг «ДТЭК».

«Экстренные отключения не подчиняются графикам, так как возникают в ответ на критический дисбаланс в энергетической системе. Просим пользоваться мощными приборами по очереди. Каждый киловатт — это вклад в общую устойчивость», — говорится в заявлении компании.

Украинские СМИ сообщали, что ночью в Киеве гремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Накануне в столице Украины тоже вводились аварийные отключения света. Информировалось, что без электроэнергии оказались более 400 тысяч домов. До этого глава Киева Виталий Кличко призвал местных жителей по возможности временно покинуть город в связи с отсутствием электричества и тепла в половине многоквартирных домов.