В Киеве ввели экстренные отключения света после ночных взрывов

Накануне в столице Украины тоже вводились аварийные отключения света. Информировалось, что без электроэнергии оказались более 400 тысяч домов. До этого глава Киева Виталий Кличко призвал местных жителей по возможности временно покинуть город в связи с отсутствием электричества и тепла в половине многоквартирных домов.