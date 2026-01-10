Транспортная прокуратура проверяет задержки челябинских авиарейсов

Авиарейсы задерживаются из-за непогоды.
Уральская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов по маршруту Челябинск-Москва. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
«Из-за неблагоприятной погоды в районах аэропортов Московской воздушной зоны задержаны к выполнению регулярные авиарейсы в столицу из Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Оренбурга», — сообщается в telegram-канале прокуратуры.
Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Осуществляется надзор за авиаперевозчиками, чтобы люди ожидали рейсы в хороших условиях, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 10 января в аэропортах России зафиксированы массовые задержки рейсов на вылет и прилет. Ограничения коснулись внутренних и международных рейсов. По данным Росавиации, ночью из-за атак беспилотников была ограничена работа нескольких аэропортов. Кроме того, на работу столичных аэропортов повлиял ураган «Фрэнсис».