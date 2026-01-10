Транспортная прокуратура проверяет задержки челябинских авиарейсов

Ранее сообщалось, что 10 января в аэропортах России зафиксированы массовые задержки рейсов на вылет и прилет. Ограничения коснулись внутренних и международных рейсов. По данным Росавиации, ночью из-за атак беспилотников была ограничена работа нескольких аэропортов. Кроме того, на работу столичных аэропортов повлиял ураган «Фрэнсис».