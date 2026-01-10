Ричмонд
Власти нашли способ увеличить продолжительность жизни россиянам

Правительство России намерено проводить мероприятия, направленные на повышение медицинской грамотности граждан старшего поколения. Это рассматривается как ключевой инструмент увеличения продолжительности и качества жизни в стране, свидетельствует документ.

В России планируют повышать медицинскую грамотность пенсионеров.

«Российские власти планируют проводить мероприятия, направленные на повышение уровня медицинской грамотности граждан старшего поколения. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане», — пишет ТАСС.

Программа рассчитанна на период с 2025 по 2030 год. Она предполагает системное просвещение пенсионеров по вопросам здорового старения, активного долголетия, а также профилактики и лечения возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов.

Особое внимание будет уделено информированию о ведении здорового образа жизни в пожилом возрасте. Планируется создание и развитие школы пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, школы активного долголетия и школы пожилого пациента.

Реализацию мероприятий возложат на региональные власти и «Союз пенсионеров России». Координацию и контроль будет осуществлять Министерство труда и социальной защиты РФ.