Электричество частично отключилось в Куйбышевском районе Иркутска

IrkutskMedia, 10 января. Аварийное отключение электричества произошло в Куйбышевском районе Иркутска сегодня в 14.12. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются улицы: Глеба Успенского, Губернатора Трескина, Енисейская, Ермака, Ивана Галкина, Иоганна Гмелина, 1-я Ключевая, 2-я Ключевая, Качугская, Качугский, Кротова, Кудельского, Литвинцева, Николая Спафария, Николая Чупалова, Песчаный, Полевая, 2-я Полевая, Пшеничная Падь, Рабочего Штаба, Самокатный, 2-я Северная, Топкинская, 1-й Топкинский, 2-й Топкинский, Турчанинова, Фердинанда Врангеля, Хомутовская, Шевцова, Яковлева.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 19.00.