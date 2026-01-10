Плохая погода сорвала праздничное мероприятие в Нижневартовске

Ранее URA.RU рассказывало, что в ночь на 10 января в Нижневартовском и Сургутском районах ХМАО ожидается сильный снег. Спасатели призывают жителей воздержаться от дальних поездок на личном авто, соблюдать дистанцию на дорогах, а пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными при переходе улиц из ‑за возможной плохой видимости.