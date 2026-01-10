Плохая погода сорвала праздничное мероприятие в Нижневартовске

В Нижневартовске 10 января ожидается сильный снег.
В Нижневартовске (ХМАО) на площади Нефтяников отменили театрализованное представление, которое было запланировано на сегодня, 10 января. Как уточнили в администрации города, решение принято из ‑за неблагоприятных погодных условий.
«Мероприятие, запланированное сегодня, 10 января, на площади Нефтяников в Нижневартовске, отменяется», — сообщается в telegram‑канале мэрии. Праздник должен был начаться в 15:00 с участием артистов учреждений культуры города.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ночь на 10 января в Нижневартовском и Сургутском районах ХМАО ожидается сильный снег. Спасатели призывают жителей воздержаться от дальних поездок на личном авто, соблюдать дистанцию на дорогах, а пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными при переходе улиц из ‑за возможной плохой видимости.