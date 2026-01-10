Овечкин забил 916-й гол в НХЛ, а белорус Протас вернулся после травмы

«Кэпиталз» провели отличный матч в гостях, обозначив свое превосходство уже в первом периоде — отличились Бювеллье, МакМайкл и Франк. Во втором периоде «Чикаго» усилиями Мура размочил счет — 1:3, но Сурдиф снова обеспечил гостям комфортный отрыв в три шайбы. А в третьем периоде свое слово сказал Овечкин, забросив в стремительной контратаке из левого круга вбрасывания — 1:5.