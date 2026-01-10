Овечкин забил 916-й гол в НХЛ, а белорус Протас вернулся после травмы

В чемпионате НХЛ «Вашингтон» победил «Чикаго» со счетом 5:1, а победную точку в матче поставил Александр Овечкин.
«Кэпиталз» провели отличный матч в гостях, обозначив свое превосходство уже в первом периоде — отличились Бювеллье, МакМайкл и Франк. Во втором периоде «Чикаго» усилиями Мура размочил счет — 1:3, но Сурдиф снова обеспечил гостям комфортный отрыв в три шайбы. А в третьем периоде свое слово сказал Овечкин, забросив в стремительной контратаке из левого круга вбрасывания — 1:5.
Это 19-й гол Александра в нынешнем сезоне и 916-й в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей-офф он уже забросил 993 шайбы. Овечкин по этому показателю уступает лишь Уэйну Гретцки (1016 голов). Всего в этом чемпионате Овечкин набрал 38 (19+19) очков в 45 матчах.
Еще одна хорошая новость для болельщиков «Вашингтона» — вернулся в строй после травмы белорусский нападающий Алексей Протас. Он провел на льду более 16 минут, но результативными баллами не отличился. В текущем сезоне Алексей Протас провел 42 матча и набрал 31 (16+15) очко.
