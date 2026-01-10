Назван любимый новогодний салат приморцев

Салат Оливье возглавляет как список самых любимых, так и список самых надоевших новогодних блюд. Таковы данные очередного социологического опроса, результаты которого обнародовали накануне.
Каждый четвёртый приморец называет этот салат своим любимым праздничным угощением. При этом почти каждый пятый признался, что уже не хочет видеть его на новогоднем столе.
Аналогичная двойственная ситуация сложилась вокруг сельди под шубой и холодца. На вторых позициях в обеих категориях остаются традиционные для России праздничные блюда.
Несмотря на усталость от классики, эти салаты и закуски по-прежнему остаются неизменными атрибутами праздничного стола.