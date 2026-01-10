Месть, деньги и любовь: громкие истории, где убийцами и жертвами были свердловские депутаты

Депутат из Артемовского Геннадий Виноградов был задержан в 2021 году за убийства 17-летней давности. Следствие полагало, что народный избранник в свое время сколотил вооруженную банду, которая в 1994 году на плотине водохранилища напала на автомобиль. Виноградов лично расстрелял машину, убив двух человек. Тело одного до сих пор не нашли, свидетели утверждали, что труп был утоплен в болоте. Вместе с отцом на скамье подсудимых оказался и его сын Роман, которого обвинили в убийстве предпринимателя в 2003 году.