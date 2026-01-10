Месть, деньги и любовь: громкие истории, где убийцами и жертвами были свердловские депутаты

Одна из самых громких историй связана с екатеринбургским депутатом Олегом Киневым.
Депутат должен являться примером неукоснительного соблюдения закона — так гласит российская Конституция. Однако бывают случаи, когда народный избранник берет в руки оружие и превращается в убийцу. URA.RU собрало самые громкие истории за последние 30 лет, когда свердловские депутаты расправлялись с врагами или сами становились жертвами преступлений.
Депутат Кинев убил старушку ради квартиры.
Пенсионерка Ольга Ледовская считала тогдашнего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* (признан иноагентом в РФ) своим покровителем и в 2013—2014-х регулярно ходила к нему на приемы. Одинокая 80-летняя старушка просила пристроить ее в дом ветеранов, а взамен обещала отдать свою трехкомнатную квартиру стоимостью 5 млн рублей.
Ройзман передал пенсионерку под опеку соратнику, депутату гордумы и врачу Олегу Киневу. Тот сначала ухаживал за престарелой женщиной, а потом стал склонять переписать квартиру на другое лицо. Ледовская заподозрила неладное, стала грозить «разоблачить аферистов», а вскоре пропала. Ее расчлененное тело спустя время было найдено в болоте под Новоуральском.
На тот момент трешка Ледовской была переоформлена на помощника Кинева. Депутата и двух его соратников задержали. По версии следствия, Кинев стал организатором убийства, а неких Андрея Гусева и Алексея Худоногова нанял как посредника и исполнителя.
Сам депутат на допросах заявлял, что на убийство пошел ради денег: они ему понадобились, чтобы погасить долг перед Ройзманом. Якобы тот вымогал 5 млн за депутатский мандат и даже поставил на счетчик. На суде он от этих показаний отказался, вину признал и раскаялся. В 2016 году Киневу дали 16 лет строгого режима. В 2024-м СМИ сообщили, что экс-депутат ушел на СВО. Он служит военным врачом в одном из соединений отряда «Шторм Z».
Депутата Барыбина подорвали на растяжке.
Февральским утром 2011 года ирбитский депутат Александр Барыбин вышел из ворот своего частного дома, чтобы почистить от снега двор. В ту же секунду раздался взрыв — это сработала растяжка, прикрепленная на дверь. Мужчина получил тяжелейшие травмы и спустя сутки умер в реанимации.
Депутат подорвался на растяжке из-за старой обиды экс-коллеги.
Следствию удалось выяснить, что депутата заказал местный предприниматель Александр Стерхов. Он был знаком с Барыбиным более 20 лет: когда-то они работали в одной сфере, занимались торговлей черным металлом. Коммерсант полагал, что Барыбин незаконно предоставил ему под торговые нужды здание, в котором Стерхов за свой счет сделал роскошный ремонт. Впоследствии это здание у коммерсанта изъяли по решению суда, и тот затаил на Барыбина обиду.
Стерхов нанял за 50 тысяч своего знакомого — инспектора ДПС Антон Газделиани, который и установил растяжку. Гаишник был арестован, а сам бизнесмен сбежал за границу и был объявлен в международный розыск. Интерпол поймал его в 2012 году в Каире. Суд присяжных приговорил Стерхова к 14 годам тюрьмы. Такой же срок получил Газделиани.
Депутат Мальцев убил человека в новогоднюю ночь.
В родном Красноуфимске Анатолий Мальцев был известен как общественник и спортсмен. Он работал физруком в школе, тренировал ребят в баскетбольном клубе. В 2001-м мужчину постиг тяжелый удар — у него убили сына-студента.
Казалось бы, отцу удалось справиться с трагедией. Мальцев еще активнее погрузился в работу, избрался депутатом в городскую думу, отстаивал интересы народа и ратовал за газификацию. Именно тогда у него появилась любовница, перевернувшая жизнь.
Депутат ратовал за интересы народа, но однажды взял в руки нож (архивное фото).
Мальцев решил расстаться с женой, однако та категорически отказалась давать развод. На ее сторону встал и отец, тесть депутата. Конфликт дошел до того, что однажды пенсионер явился в полицию и заявил: его зять убил человека. И рассказал шокирующие подробности страшной семейной тайны.
Оказалось, что много лет назад, в новогоднюю ночь 2002-го, Мальцев перерезал горло незнакомцу, который пришел в его дом и попросился погреться. Ходили слухи, что в ту ночь депутат узнал, что этот мужчина якобы причастен к смерти сына, и расправился с ним. Тело он увез в лес и закопал. Жена и тесть знали о случившемся, но долгие годы молчали. А когда Мальцев вдруг захотел уйти из семьи, его родственник решил раскрыть жуткую правду и таким образом отомстить. В 2016-м Мальцева приговорили к 7 годам колонии строгого режима.
Депутат Виноградов сколотил вооруженную банду.
Депутат из Артемовского Геннадий Виноградов был задержан в 2021 году за убийства 17-летней давности. Следствие полагало, что народный избранник в свое время сколотил вооруженную банду, которая в 1994 году на плотине водохранилища напала на автомобиль. Виноградов лично расстрелял машину, убив двух человек. Тело одного до сих пор не нашли, свидетели утверждали, что труп был утоплен в болоте. Вместе с отцом на скамье подсудимых оказался и его сын Роман, которого обвинили в убийстве предпринимателя в 2003 году.
В Артемовском Виноградов-старший имел скандальную репутацию, люди его боялись. Он чувствовал себя хозяином поселка и часто прибегал к угрозам и насилию. Также депутат был известен своими эксцентричными высказываниями. Так, при обсуждении бюджета он сообщил председателю думы, что того якобы «народ называет сукой, а [саму думу] петушатником». Мэра своего городка он предлагал нарядить в красную юбку.
Говорят, когда свердловский областной суд приговорил Виноградова-старшего к 15 годам тюрьмы, а младшего — к 11, в Артемовском был праздник. Сами отец и сын так и не признали вину.
Депутат случайно застрелил бизнесмена на охоте.
Депутат свердловского заксо Александр Коркин в отличие от предыдущих героев не совершал убийства, однако в 2021 году суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности. Трагедия случилась в 2019-м, когда народный избранник в компании друзей отправился на катерах на охоту. Вечеринка якобы была посвящена окончанию предвыборной кампании в Госдуму в Серовском городском округе. Во время той прогулки бизнесмен Сергей Титов получил огнестрельное ранение в голову. Он был прооперирован, но впал в кому и спустя время умер в больнице.
По версии следствия ружье, из которого грянул роковой выстрел, в момент трагедии находилось в руках депутата. Сам Коркин это отрицал и утверждал, что оружие выстрелило само после того, как катер тряхнуло на волнах. Суд признал Коркина виновным и назначил наказание в виде года ограничения свободы. Вскоре он был освобожден в связи с истечением срока давности по делу.
Зять депутата заказал любовницу.
Эта история к депутатам отношение имеет только косвенное. Олег Бушманов был зятем Валерия Язева — на тот момент депутата Госдумы. Параллельно мужчина завел роман с Беллой Немыкиной — дочерью преуспевающих екатеринбургских бизнесменов Валерия и Людмилы Байкович, руководителей магазинов «Бриллиант» и «Океан». Жена Светлана Язева о связи мужа на стороне знала, к тому же обе женщины родили от Бушманова детей. Семья давила на мужчину, чтобы он прекратил связь с любовницей.
Дочь Валерия Язева была замужем за Олегом Бушмановым.
Летом 1997 года Бушманов позвонил Белле и сказал, что намерен оставить семью и уйти к ней — навсегда. Он предупредил, что вечером его друзья занесут сумку с вещами. В тот же день к Белле явились двое мужчин. СМИ писали, что девушка догадалась, что ее пришли убивать, и задала лишь один вопрос: «Ребенка не тронете?». Получив утвердительный ответ, она не сопротивлялась. Несчастную задушили, тело вынесли в сумке и закопали на полигоне. В момент убийства в соседней комнате спала маленькая дочь Олега и Беллы.
Сыщикам удалось быстро раскрыть это дело. Исполнители, нанятые Бушмановым, были оперативно задержаны, но сам он сбежал за границу. Три года зятя депутата искал Интерпол. В 2000-м он вернулся в Россию и был задержан. Убийцы получили по 20 и 17 лет тюрьмы, а их заказчик 14 лет лишения свободы.
*Евгений Ройзман признан иностранным агентом в РФ.