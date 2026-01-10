Самые громкие приговоры в ХМАО в 2025 году

Суды ХМАО в 2025 году вынесли приговоры по ряду скандальных дел в отношении чиновников.
Суды Югры с начала года огласили несколько приговоров по уголовным делам, которые вызвали широкий общественный резонанс. Скандальные долгострои, коррупция среди чиновников и стрельба по силовикам — кто из фигурантов громких дел в уходящем году лишился свободы, а кто получил условный срок, в подборке URA.RU.
Скандальная больница и рекордная взятка.
Экс-куратор скандального долгостроя получил 8,5 лет за рекордную взятку.
В конце января Нижневартовский городской суд вынес приговор бывшему директору филиала управления капитального строительства города и экс-куратору скандального больничного долгостроя Александр Макариков. Следствие установило, что он получил рекордную для Югры взятку в размере 36 млн рублей от подрядчика за лоббирование его интересов и подписывал акты о выполнении работ, которые фактически не проводились. Суд приговорил Макарикова к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 36,5 млн рублей.
Доведение до самоубийства.
Очередной резонансный приговор был оглашен 12 февраля в Сургуте. Медсестру городского травмцентра Ольга Матвийчук признали виновной в доведении до самоубийства подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой. Суд назначил ей три года условно. В мае осужденная попыталась обжаловать приговор, однако апелляционная инстанция оставила его в силе.
Экс-советник губернатора Комаровой.
Помощника экс-губернатора приговорили к двум годам условно за мошенничество.
17 марта Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор бывшему советнику губернатора Натальи Комаровой Михаил Слинкин. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Суд установил, что Слинкин, будучи вице-президентом «Олимпийского совета Югры», предоставил в окружной Центр гражданских и социальных инициатив документы с фиктивными адресами для получения компенсации за аренду помещений. Попытка оспорить приговор в кассации успеха не имела.
Нижневартовский стрелок.
Широков, устроивший стрельбу по силовикам, намерен и дальше оспаривать решение суда.
Через несколько дней окружной суд огласил приговор по делу бывшего главы МГЕР Нижневартовска Владимир Широков. По версии следствия, он в состоянии алкогольного опьянения забаррикадировался в квартире, взял в заложники сына и открыл стрельбу по силовикам. Его признали виновным в хулиганстве, незаконном лишении свободы и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Суд назначил наказание в виде 13,5 года лишения свободы. В октябре апелляция сократила срок на полгода.
Дело «Барсов».
В июле Сургутский городской суд вынес приговор по делу пилотажной группы «Барсы». Анастасия Барсова и Снежана Игнатенко были признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом стало заявление стажерки транспортной прокуратуры Ольга Шипицина, утверждавшей, что во время прогулочного полета испытала смертельный страх. Потерпевшая скончалась до вынесения приговора.
Суд ХМАО отменил решение по делу «Барсов» и отправил дело на пересмотр.
Позднее окружной суд удовлетворил апелляцию осужденных: решение Сургутского городского суда было отменено, дело направлено на дополнительное расследование.
Руководитель провластных НКО.
В конце года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор посреднику в организации предвыборных викторин 2018 года Владислав Чернов. Следствие установило, что он вместе с соучастниками похитил около 40 млн рублей, заключая контракты через подконтрольные НКО с представителями госучреждений. Суд назначил Чернову семь лет лишения свободы условно.
По данным источников URA.RU, Чернов пошел на сделку со следствием. Взамен ему пообещали условный срок и отказ от уголовного преследования его супруги и тещи, на которых были оформлены подрядные организации — АНО «Содействие» и ООО «Новая Венеция».