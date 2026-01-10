Самые громкие приговоры в ХМАО в 2025 году

Через несколько дней окружной суд огласил приговор по делу бывшего главы МГЕР Нижневартовска Владимир Широков. По версии следствия, он в состоянии алкогольного опьянения забаррикадировался в квартире, взял в заложники сына и открыл стрельбу по силовикам. Его признали виновным в хулиганстве, незаконном лишении свободы и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Суд назначил наказание в виде 13,5 года лишения свободы. В октябре апелляция сократила срок на полгода.