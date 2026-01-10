Ричмонд
Красноярцам рассказали, куда можно сдать на переработку старые ёлки

В Красноярске открываются пункты приема для переработки старых ёлок.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске в рамках Всероссийской акции «ЁлкоВорот» открываются пункты приема для переработки старых живых елей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пункты приёма в Красноярске:

ул. Дудинская 1, стр. 5, экоцентр «Круговорот» // с 10.01 по 30.01// с 9:00 до 19:00, ежедневно ул. Графитная, 10 и Медицинский переулок, 39 // точки приема от администрации Свердловского района // с 12.01 по 30.01 // с 9:00 до 19:00, ежедневно.

Ёлки необходимо сдавать без игрушек, мишуры и других украшений, а также без грунта и горшков.

«Собранные ёлки передадут в зоопарк Железногорска, фермерское хозяйство “Коза Дереза” в Красноярске и на переработку в экологичную щепу», — отметили в мэрии.