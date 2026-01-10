Ричмонд
Волгоградцам рассказали, как уточнить размер пенсии

Волгоградцам рассказали, как проверить пенсионный счёт, уточнить размер пенсии или остаток маткапитала.

Как пояснили авторы Telegram-канала «Объясняем. Волгоградская область», это можно сделать по бесплатному единому номеру Соцфонда — 8 (800) 100−00−01.

Уточняется, что оператор попросит назвать ваш секретный код, который помогает защитить данные и подтвердить личность. Код вы устанавливаете самостоятельно. Для этого нужно обратиться в любое отделение Соцфонда, предоставив заявление, паспорт, СНИЛС и номер телефона, с которого планируете звонить.

Секретный код можно создать с помощью обычного пароля, который должен быть не более 10 символов и содержать русские буквы совместно с цифрами. Или же вы можете ответить на пять готовых вопросов: девичья фамилия матери; любимое блюдо; кличка домашнего питомца; любимый писатель; номер школы; которую вы окончили.

После того как установите пароль или вопрос в отделении Соцфонда, вы сможете уточнять информацию о пенсии и маткапитале по телефону.