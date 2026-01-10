Ричмонд
Сергей Собянин: Завершена модернизация подводных газопроводов Москвы

Модернизация подводных газопроводов столицы завершена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: Reuters

«Завершили одну из самых сложных и важных инженерных программ последних лет — модернизацию подводных газопроводов столицы. Работы стартовали в 2018 году и охватили 12 системообразующих дюкеров высокого и среднего давления общей протяженностью около 9 км. В канун 2026-го завершили реконструкцию последнего объекта — Кропоткинского газопровода. Подводные дюкеры прокладывались ещe в 1939—1965 годах под Москвой-рекой, Яузой и другими водными преградами», — говорится в сообщении.

При обновлении были применены современные бестраншейные технологии: газопроводы уложили в тоннелях под дном рек на глубине около 20 м с помощью микротоннелирования. Это позволило не затрагивать экосистему и повысить надежность коммуникаций.

Все обновленные газопроводы получили тройную защитную оболочку и автоматизированные запорные устройства. При необходимости подачу газа можно дистанционно перекрыть за полторы минуты из центральной диспетчерской «Мосгаза».

Кроме того, меньше чем за год был построен новый газопровод-дюкер «Шелепихинский», проложенный под руслом Москвы-реки на глубине около 20 м. Он повысил надежность газоснабжения западной части столицы и создал дополнительный резерв для жилой застройки и промышленности.

