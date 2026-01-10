Сотни тысяч рублей за сортировку писем и сборку огурцов: где пермякам заработать достойные деньги

Для тех, кто интересуется брендовой одеждой, есть вариант трудоустроиться ее приемщиком на крупный подмосковный склад. Необходимо будет не только принимать товар, но еще и работать с рохлей. Но этому навыку обещают обучить в считанные часы. Все остальное для работы вахтовым методом вполне стандартно. Жилье бесплатное, обеды — тоже. Минимальный срок вахты составляет 15 смен, за которые можно заработать чуть более 60 тысяч рублей, поэтому рекомендовано задержаться и потрудиться подольше. За перевахтовку обещают премию на сумму в 15 тысяч рублей. Ну если во время вахты у сотрудника день рождения, то ему гарантируют ценный подарок.