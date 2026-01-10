Сотни тысяч рублей за сортировку писем и сборку огурцов: где пермякам заработать достойные деньги

Тем, кто ищет работу в январе, стоит задуматься о вахте.
Существует мнение, что январь является не самым подходящим месяцем для поиска работы. Якобы это время затишья — компании только утверждают планы и бюджеты, а вакансий почти нет. Но всегда существует возможность подработать вахтовым методом — в январе таких предложений на рынке труда не убавляется. URA.RU изучило популярный сайт бесплатных объявлений и узнало, где и как могут потрудиться вахтой жители Пермского края, а также на какие зарплаты следует рассчитывать вахтовикам без опыта.
Сортировщик писем.
Сортировка писем — занятие довольно монотонное.
Тем, кто предпочитает сидячую монотонную работу, популярный сайт бесплатных объявлений предлагает вакансии сортировщиков писем. Трудиться необходимо на складе посылок и почтовых отправлений в Подмосковье. В обязанности входят полная обработка писем, сбор и упаковка заказов, а также исправление ошибок. За одну смену работодатель обещает платить более трех тысяч рублей. Вахтовикам также гарантируют бесплатное проживание в еврокоттеджах и трехразовое питание. Медицинская книжка для трудоустройства не нужна.
Грузчик на предприятии.
Для тех, кто не боится физического труда, на рынке много предложений.
Кто готов к труду физическому — тому предлагают поработать грузчиком на предприятии конвейерного типа в Москве. Там нужно сортировать и отгружать пластиковые комплектующие для холодильников, кондиционеров и автомобилей. Минимальный срок вахты — 20 смен, за каждую смену обещают платить не менее четырех тысяч рублей. Жилье предоставят, а вот за питание придется платить самостоятельно. Есть два варианта — либо разогревать принесенную с собой еду в комнате приема пищи, либо обедать в столовой предприятия. Один обед там стоит около 250 рублей.
Комплектовщик косметики.
Косметику нужно раскладывать по коробкам.
Почти в каждом сетевом магазине сейчас есть полки с бытовой химией и косметикой. Причем зачастую покупателям предлагают купить косметический подарочный набор, собранный из нескольких товаров. Комплектованием таких наборов можно заниматься во время трудовой вахты. Минимальное количество смен — 35. За каждую смену обещают платить три с половиной тысячи рублей. Нужно комплектовать косметику в красивые подарочные коробки и выкладывать на паллет. Также в обязанности входит работа с накладными. Трудиться придется в одном из нескольких цехов на территории Московской области. Жилье и питание работодатель обещает предоставить.
Сборщик огурцов.
Во время работы в теплице мерзнуть не придется.
Зимой, особенно во время суровых морозов, мало кто хочет работать часами на улице или в прохладном помещении. Но есть место, где вахтовики никогда не замерзнут. Это тепличный комплекс, где предлагают трудиться сборщиками огурцов. Овощи нужно собирать в деревянные ящики и готовить к отгрузке. Место работы — город Москва. Рабочих обещают обеспечить бесплатными обедами и жильем в квартирах, коттеджах или хостелах. Но необходимо быть готовым к тому, что в одном помещении будут одновременно жить сразу шесть человек.
Сканировщик чая.
Аллергикам такую работу не рекомендуют.
Наклеивать стикер и упаковывать чай в коробки — такие обязанности предстоит выполнять вахтовикам, решившим поработать стикеровщиками. Трудиться надо на крупном складе российской розничной сети дискаунтеров «Светофор» в Московской области. Минимальная вахта составляет 15 смен, за которые работодатель обещать заплатить более 80 тысяч рублей. Жить нужно будет в хостеле, питаться — в производственной столовой. Вахтовикам также выдадут фирменную униформу. Но предупреждают, что людям с аллергией работа может не подойти — из-за чайных пылинок, которые есть в воздухе.
Приемщик одежды.
Вахтовики будут иметь дело с вещами популярных брендов.
Для тех, кто интересуется брендовой одеждой, есть вариант трудоустроиться ее приемщиком на крупный подмосковный склад. Необходимо будет не только принимать товар, но еще и работать с рохлей. Но этому навыку обещают обучить в считанные часы. Все остальное для работы вахтовым методом вполне стандартно. Жилье бесплатное, обеды — тоже. Минимальный срок вахты составляет 15 смен, за которые можно заработать чуть более 60 тысяч рублей, поэтому рекомендовано задержаться и потрудиться подольше. За перевахтовку обещают премию на сумму в 15 тысяч рублей. Ну если во время вахты у сотрудника день рождения, то ему гарантируют ценный подарок.