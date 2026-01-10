Киев ничего не платит: пленный солдат ВСУ рассказал о фиктивных статусах «пропавших без вести»

Офицеры в ВСУ записывают погибших солдат как пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Александр Шакура.
«Им лучше сказать, что пропал без вести. За убитого платят, надо выплатить, 15 миллионов [гривен]. Так им лучше без вести пропавший, и платить никому ничего не надо. Никто никому ничего не платит», — сказал пленный ВСУ и добавил, что тела остаются на местах боевых действий.
Шакура отметил, что почти пять месяцев находился на передовой без ротации, пока российские военные не пригрозили применением противотанковой мины. После этого он и его сослуживец сдались, и российские солдаты поделились с ними водой и едой.
Напомним, принятие Верховной радой бюджета Украины на 2026 год стало для солдат ВСУ поводом покинуть части самовольно. Низкие зарплаты и невозможность обеспечивать семьи усиливают проблему дезертирства, которое набирает обороты в украинской армии.