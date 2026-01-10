Передача квартиры Долиной Лурье откладывается до 20 января

Долина не сможет передать квартиру до 20 января.
Передача квартиры в московском районе Хамовники от певицы Ларисы Долиной покупательнице Полине Лурье не состоялась в запланированные сроки. Подписание акта приема-передачи отложено до 20 января, сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
«У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника, Долина находится в отъезде и вернётся только 20 января», — рассказала юрист. Ее слова передает РИА Новости.
Причиной переноса стал отъезд Долиной. Представитель певицы, присутствовавший при осмотре квартиры в пятницу, не обладает необходимыми полномочиями для подписания финального документа. В результате Лурье не может юридически завершить сделку и заселиться в приобретенное жилье.
Накануне, 9 января, Лариса Долина освободила квартиру, право собственности на которую было присуждено Полине Лурье. Недвижимость теперь свободна, однако официальная процедура передачи еще не состоялась, передает 360.ru. В ближайшее время ожидается встреча сторон для завершения этого процесса.