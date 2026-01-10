В России хотят ввести генетическое тестирование будущих родителей

В настоящее время в России все младенцы в обязательном порядке проходят бесплатное обследование на наличие ряда наследственных болезней. Это помогает диагностировать патологию до проявления ее симптомов и незамедлительно приступить к терапии. С 2023 года программа стала более масштабной: если раньше выявляли 5 заболеваний, то теперь их число возросло до 36. Однако унифицированной системы проверки будущих матерей и отцов пока не существует. При необходимости пара может пройти подобное обследование добровольно и за свой счет.