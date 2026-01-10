В Красноярске задерживают рейсы в Москву из-за сильного снегопада

В Красноярском аэропорту задерживают рейсы на Москву из-за сильного снегопада. В результате непогоды там случился настоящий коллапс: не могут покинуть столицу тысячи пассажиров. Следовательно, аэропорты не принимают рейсы из других городов.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в аэропортах Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Омска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Томска — там, где объявлены задержки рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» в город Москву.
В случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: