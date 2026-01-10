В России произошел сбой в работе популярного мессенджера

В субботу, 10 января 2026 года, россияне начали жаловаться на работу мессенджера «Телеграм».
К моменту публикации сервис «Детектор сбоев» фиксирует скачок сообщений о проблемах с «Телеграмом» — 278 за час.
Как заявляется, среди регионов, откуда поступают сигналы о затруднениях с данным мессенджером, фигурируют Республика Хакасия, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область и Республика Алтай.
В Омской области, по данным сервиса «Детектор сбоев», количество жалоб на работу «Телеграма» составляет 45% от всех.
Как обратил внимание «СуперОмск», в единичных случаях наблюдается проблема с переводом голосовых сообщений в текстовые.