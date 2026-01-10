Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России произошел сбой в работе популярного мессенджера

Жители нескольких регионов сообщают о проблемах с функционированием «Телеграма».

Источник: Silas Stein/dpa/picture-alliance/TASS

В субботу, 10 января 2026 года, россияне начали жаловаться на работу мессенджера «Телеграм».

К моменту публикации сервис «Детектор сбоев» фиксирует скачок сообщений о проблемах с «Телеграмом» — 278 за час.

Как заявляется, среди регионов, откуда поступают сигналы о затруднениях с данным мессенджером, фигурируют Республика Хакасия, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область и Республика Алтай.

В Омской области, по данным сервиса «Детектор сбоев», количество жалоб на работу «Телеграма» составляет 45% от всех.

Как обратил внимание «СуперОмск», в единичных случаях наблюдается проблема с переводом голосовых сообщений в текстовые.