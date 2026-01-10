Ричмонд
Страшный день и праздник тайного приятеля: что отмечают 11 января 2026

11 января во всем мире отмечают несколько важных и ярких праздников. В это время вспоминают о равенстве на работе и празднуют День национальных парков. Православные вспоминают о 14 тысячах младенцев, загубленных в Вифлееме. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.

День национальных парков и заповедников отмечают в России 11 января.

Праздники в России 11 января 2026.

День заповедников и национальных парков.

Это официальный праздник в России.

День заповедников и национальных парков является официальным праздником в Российской Федерации и ежегодно отмечается 11 января. Он был учрежден в 1997 году по инициативе «Центра охраны дикой природы» и «Всемирного фонда дикой природы» (WWF).

Традиции охраны природных территорий на Руси имеют многовековую историю. Уже в XVI-XVIII веках действовали так называемые «засечные полосы» — специальные лесные зоны, находившиеся под охраной. Указ 1638 года устанавливал запрет на охоту и заготовку древесины в таких заповедных лесах.

Особое значение имел указ Петра I от 19 ноября 1703 года, которым вводилось понятие «заповедных участков» и предусматривалась охрана ценных пород деревьев. Этот документ рассматривается как первая попытка научно обоснованного управления лесными ресурсами в России.

В 1722 году был введен запрет на отлов и охоту на бобров в реках, где их численность существенно сократилась. Дальнейшее развитие природоохранного законодательства связано с указом Сената от 10 ноября 1832 года, которым была создана система «заповедных рощ».

После революции 1917 года охрана природы получила статус важной государственной задачи. В 1920-е годы в стране были организованы ряд ключевых заповедников, среди них Астраханский, Ильменский, Кавказский и другие.

С 1980-х годов в России началось активное формирование сети национальных парков. Первый национальный парк — Сочинский национальный парк — был создан в 1983 году и положил начало дальнейшему развитию этой формы охраняемых природных территорий.

Международные праздники 11 января 2026.

Международный день «спасибо».

Международный день слова «спасибо» ежегодно отмечается 11 января по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Основная задача этой даты — напомнить о значении искренней благодарности и важности умения говорить «спасибо» за все хорошее, что происходит в жизни.

Точная история возникновения этого праздника остается неизвестной. Согласно одной из версий, идею учреждения Дня «спасибо» предложили компании — производители поздравительных открыток, стремившиеся поддержать интерес покупателей в промежутке между Рождеством и Днем святого Валентина.

В русском языке слово «спасибо» произошло от выражения «Спаси Бог», которым на Руси изначально передавали чувство признательности. В современной форме слово «спасибо» фиксируется в источниках начиная с конца XVI века. Однако в повседневную речь «спасибо» вошло не сразу: потребовалось несколько столетий, прежде чем оно стало восприниматься как привычная форма благодарности.

Международный день равенства на работе.

11 января в разных странах отмечают День равенства на работе.

Международный день равенства на рабочем месте ежегодно проводится 11 января, начиная с 2017 года. Необходимость учреждения этой даты была обусловлена сохраняющимися в профессиональной среде случаями неравного обращения с людьми в связи с их половой ориентацией, гендером, расовой принадлежностью, инвалидностью и другими индивидуальными особенностями.

Впервые этот день был официально отмечен в Великобритании, где состоялись лекции и просветительские мероприятия, посвященные недопустимости дискриминации на работе по половому, расовому, социальному и другим признакам. Впоследствии инициатива получила распространение и в ряде других государств.

Основная задача Международного дня равенства на работе — привлечение внимания общества и работодателей к вопросам обеспечения равных трудовых прав, включая размер заработной платы, условия труда и другие аспекты занятости.

День тайного приятеля.

Этот праздник не является официальным.

День тайного приятеля — ежегодный неофициальный праздник, который отмечается 11 января. Точные сведения о его происхождении, а также о стране, где он появился, отсутствуют; известен лишь его шуточный и одновременно международный характер.

Согласно одной из версий, в День тайного приятеля выражают особое уважение надежным и преданным друзьям, умеющим хранить чужие тайны и остающимся опорой в любой ситуации. Другая трактовка связана с анонимностью: в этот день малознакомым людям дарят открытки и небольшие подарки, а также пишут короткие письма, в которых делятся личными тайнами или признаниями, при этом не раскрывая личность отправителя.

Православные праздники 11 января.

День памяти 14 тысяч младенцев, загубленных в Вифлееме.

11 января православные вспоминают и младенцах, загубленных во Вифлееме.

11 января в православной традиции вспоминают Вифлеемских младенцев — детей, погибших по повелению царя Ирода. Об этом событии рассказывается в Евангелии от Матфея.

Считается, что Ирод приказал уничтожить всех младенцев мужского пола в Вифлееме и его окрестностях в возрасте до двух лет, полагая, что среди них окажется и Богомладенец Иисус.

По преданию, жертвами этой расправы стали около 14 тысяч младенцев. Исследователи отмечают, что эта цифра может быть завышенной, однако указывают, что в тот период в Вифлееме проходила перепись населения Иудейского царства. В связи с этим в город приезжало множество людей с детьми, что могло увеличить число погибших.

Иисус, согласно евангельскому повествованию, избежал участи остальных детей: Ангел заранее предупредил праведного Иосифа и Деву Марию об угрозе, и Святому Семейству удалось вовремя бежать в Египет.

Народный праздник 11 января — Страшный день.

11 января в народной традиции носит название Страшного дня. На Руси считалось, что именно в это время нечистая сила проявляет особую активность и причиняет людям наибольший вред. В православном календаре эта дата посвящена памяти избиения вифлеемских младенцев по приказу царя Ирода, который опасался, что родившийся Спаситель может лишить его власти.

Для защиты от нечистой силы в этот день женщины проводили специальные обряды, направленные на оберегание дома и семьи. Младенцам, в частности, в колыбель клали цветок чертополоха, кусочек хлеба или небольшую рыбью косточку, которые считались защитными талисманами.

В этот день традиционно осматривали печь и дымоход, чтобы обеспечить в доме тепло и безопасность. Перебирали запасы круп и овощей, проветривали их, а все испорченное без сожаления выбрасывали. Проводилась тщательная уборка жилища, чтобы поддерживать порядок и не оставлять «нечистой силе» мест для укрытия. Девушки в этот вечер гадали на суженого, а молодежь открыто признавала друг другу свои чувства и заключала новые союзы. Наши предки полагали, что любовь и крепкая дружба отгоняют нечисть.

Кто родился 11 января.

Константин Хабенский — российский актер театра и кино;Аманда Пит — американская актриса кино и телевидения;Юлия Хлынина — российская актриса театра и кино;Мэри Джей Блайдж — американская певица в жанрах R&B;Том Дюмон — американский музыкант;Ирина Дерюгина — советская спортсменка (художественная гимнастика);Анни Фризингер — немецкая конькобежка, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира;Кари Метте Йохансен — норвежская гандболистка;Рашит Шакуров — советский, российский ученый.

У кого именины 11 января.

Мужские имена: Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Ян.

Женские имена: Агриппина, Анна, Варвара, Евдокия, Ефросинья, Матрена, Наталья.

