Страшный день и праздник тайного приятеля: что отмечают 11 января 2026

11 января во всем мире отмечают несколько важных и ярких праздников. В это время вспоминают о равенстве на работе и празднуют День национальных парков. Православные вспоминают о 14 тысячах младенцев, загубленных в Вифлееме. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.
Праздники в России 11 января 2026.
День заповедников и национальных парков.
Это официальный праздник в России.
День заповедников и национальных парков является официальным праздником в Российской Федерации и ежегодно отмечается 11 января. Он был учрежден в 1997 году по инициативе «Центра охраны дикой природы» и «Всемирного фонда дикой природы» (WWF).
Традиции охраны природных территорий на Руси имеют многовековую историю. Уже в XVI-XVIII веках действовали так называемые «засечные полосы» — специальные лесные зоны, находившиеся под охраной. Указ 1638 года устанавливал запрет на охоту и заготовку древесины в таких заповедных лесах.
Особое значение имел указ Петра I от 19 ноября 1703 года, которым вводилось понятие «заповедных участков» и предусматривалась охрана ценных пород деревьев. Этот документ рассматривается как первая попытка научно обоснованного управления лесными ресурсами в России.
В 1722 году был введен запрет на отлов и охоту на бобров в реках, где их численность существенно сократилась. Дальнейшее развитие природоохранного законодательства связано с указом Сената от 10 ноября 1832 года, которым была создана система «заповедных рощ».
После революции 1917 года охрана природы получила статус важной государственной задачи. В 1920-е годы в стране были организованы ряд ключевых заповедников, среди них Астраханский, Ильменский, Кавказский и другие.
С 1980-х годов в России началось активное формирование сети национальных парков. Первый национальный парк — Сочинский национальный парк — был создан в 1983 году и положил начало дальнейшему развитию этой формы охраняемых природных территорий.
Международные праздники 11 января 2026.
Международный день «спасибо».
Точная история возникновения этого праздника остается неизвестной. Согласно одной из версий, идею учреждения Дня «спасибо» предложили компании — производители поздравительных открыток, стремившиеся поддержать интерес покупателей в промежутке между Рождеством и Днем святого Валентина.
В русском языке слово «спасибо» произошло от выражения «Спаси Бог», которым на Руси изначально передавали чувство признательности. В современной форме слово «спасибо» фиксируется в источниках начиная с конца XVI века. Однако в повседневную речь «спасибо» вошло не сразу: потребовалось несколько столетий, прежде чем оно стало восприниматься как привычная форма благодарности.
Международный день равенства на работе.
Международный день равенства на рабочем месте ежегодно проводится 11 января, начиная с 2017 года. Необходимость учреждения этой даты была обусловлена сохраняющимися в профессиональной среде случаями неравного обращения с людьми в связи с их половой ориентацией, гендером, расовой принадлежностью, инвалидностью и другими индивидуальными особенностями.
Впервые этот день был официально отмечен в Великобритании, где состоялись лекции и просветительские мероприятия, посвященные недопустимости дискриминации на работе по половому, расовому, социальному и другим признакам. Впоследствии инициатива получила распространение и в ряде других государств.
Основная задача Международного дня равенства на работе — привлечение внимания общества и работодателей к вопросам обеспечения равных трудовых прав, включая размер заработной платы, условия труда и другие аспекты занятости.
День тайного приятеля.
Этот праздник не является официальным.
День тайного приятеля — ежегодный неофициальный праздник, который отмечается 11 января. Точные сведения о его происхождении, а также о стране, где он появился, отсутствуют; известен лишь его шуточный и одновременно международный характер.
Согласно одной из версий, в День тайного приятеля выражают особое уважение надежным и преданным друзьям, умеющим хранить чужие тайны и остающимся опорой в любой ситуации. Другая трактовка связана с анонимностью: в этот день малознакомым людям дарят открытки и небольшие подарки, а также пишут короткие письма, в которых делятся личными тайнами или признаниями, при этом не раскрывая личность отправителя.
Православные праздники 11 января.
День памяти 14 тысяч младенцев, загубленных в Вифлееме.
11 января в православной традиции вспоминают Вифлеемских младенцев — детей, погибших по повелению царя Ирода. Об этом событии рассказывается в Евангелии от Матфея.
Считается, что Ирод приказал уничтожить всех младенцев мужского пола в Вифлееме и его окрестностях в возрасте до двух лет, полагая, что среди них окажется и Богомладенец Иисус.
По преданию, жертвами этой расправы стали около 14 тысяч младенцев. Исследователи отмечают, что эта цифра может быть завышенной, однако указывают, что в тот период в Вифлееме проходила перепись населения Иудейского царства. В связи с этим в город приезжало множество людей с детьми, что могло увеличить число погибших.
Иисус, согласно евангельскому повествованию, избежал участи остальных детей: Ангел заранее предупредил праведного Иосифа и Деву Марию об угрозе, и Святому Семейству удалось вовремя бежать в Египет.
Народный праздник 11 января — Страшный день.
11 января в народной традиции носит название Страшного дня. На Руси считалось, что именно в это время нечистая сила проявляет особую активность и причиняет людям наибольший вред. В православном календаре эта дата посвящена памяти избиения вифлеемских младенцев по приказу царя Ирода, который опасался, что родившийся Спаситель может лишить его власти.
Для защиты от нечистой силы в этот день женщины проводили специальные обряды, направленные на оберегание дома и семьи. Младенцам, в частности, в колыбель клали цветок чертополоха, кусочек хлеба или небольшую рыбью косточку, которые считались защитными талисманами.
В этот день традиционно осматривали печь и дымоход, чтобы обеспечить в доме тепло и безопасность. Перебирали запасы круп и овощей, проветривали их, а все испорченное без сожаления выбрасывали. Проводилась тщательная уборка жилища, чтобы поддерживать порядок и не оставлять «нечистой силе» мест для укрытия. Девушки в этот вечер гадали на суженого, а молодежь открыто признавала друг другу свои чувства и заключала новые союзы. Наши предки полагали, что любовь и крепкая дружба отгоняют нечисть.
Кто родился 11 января.
Константин Хабенский — российский актер театра и кино;Аманда Пит — американская актриса кино и телевидения;Юлия Хлынина — российская актриса театра и кино;Мэри Джей Блайдж — американская певица в жанрах R&B;Том Дюмон — американский музыкант;Ирина Дерюгина — советская спортсменка (художественная гимнастика);Анни Фризингер — немецкая конькобежка, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира;Кари Метте Йохансен — норвежская гандболистка;Рашит Шакуров — советский, российский ученый.
У кого именины 11 января.
Мужские имена: Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Ян.
Женские имена: Агриппина, Анна, Варвара, Евдокия, Ефросинья, Матрена, Наталья.