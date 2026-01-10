Страшный день и праздник тайного приятеля: что отмечают 11 января 2026

Согласно одной из версий, в День тайного приятеля выражают особое уважение надежным и преданным друзьям, умеющим хранить чужие тайны и остающимся опорой в любой ситуации. Другая трактовка связана с анонимностью: в этот день малознакомым людям дарят открытки и небольшие подарки, а также пишут короткие письма, в которых делятся личными тайнами или признаниями, при этом не раскрывая личность отправителя.