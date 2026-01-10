Звезду фильма «Один дома» оштрафовали за попытку нанять проститутку

«Дэниел Стерн не хотел оставаться дома один… полицейские выписали ему штраф за то, что он якобы пытался нанять эскорт», — сообщило издание TMZ. По данным издания, это якобы произошло 10 декабря. Отмечается, что задержать актера могли в отеле Камарило в штате Калифорния в США. Стерна обвинили в склонении к проституции и оштрафовали.