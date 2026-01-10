Звезду фильма «Один дома» оштрафовали за попытку нанять проститутку

Стерн (слева) сыграл в двух частях «Один дома».
Американский актер Дэниел Стерн, сыгравший незадачливого грабителя Марва Мерчинса в первых двух частях фильма «Один дома», был оштрафован за попытку воспользоваться услугами проститутки. Об этом сообщили иностранные журналисты.
«Дэниел Стерн не хотел оставаться дома один… полицейские выписали ему штраф за то, что он якобы пытался нанять эскорт», — сообщило издание TMZ. По данным издания, это якобы произошло 10 декабря. Отмечается, что задержать актера могли в отеле Камарило в штате Калифорния в США. Стерна обвинили в склонении к проституции и оштрафовали.
Ранее другой актер этого фильма, Девин Рэтрей, признался в вине по двум обвинениям в домашнем насилии. Суд постановил ему назначить трехлетний испытательный срок и обязал пройти специальную программу, пишет «Царьаград».