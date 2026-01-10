Дарья Мороз поздравила россиян с Новым годом вместе с повзрослевшей дочерью

«Мы с Анной Константиновной категорически поздравляем всех с Новым годом!», — подписала пост Дарья Мороз.
На кадрах видно, как повзрослела дочь актрисы, которую она родила в браке с режиссёром Константином Богомоловым.
Пара поженилась в 2010 году, тогда же родилась Анна. Несмотря на развод в 2018 году, Мороз и Богомолов сохранили уважительные отношения ради совместного воспитания ребёнка. Позже Богомолов женился на журналистке Ксении Собчак, но это не помешало бывшим супругам поддерживать связь.
