Дарья Мороз поздравила россиян с Новым годом вместе с повзрослевшей дочерью

Пара поженилась в 2010 году, тогда же родилась Анна. Несмотря на развод в 2018 году, Мороз и Богомолов сохранили уважительные отношения ради совместного воспитания ребёнка. Позже Богомолов женился на журналистке Ксении Собчак, но это не помешало бывшим супругам поддерживать связь.