Telegram «лёг» по всей России: сообщения не отправляются, видео не грузятся

Наибольшее число жалоб поступает из Москвы, Тулы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Крыма. Однако пользователи из других регионов также отмечают нестабильную работу приложения.
По словам пользователей, сбой затронул как мобильные версии Telegram, так и десктопные клиенты. У некоторых мессенджер открывается, но работает с сильными задержками, у других — не подключается к серверам вовсе.
Официальных комментариев от администрации Telegram на момент публикации не поступало. Ранее подобные массовые сбои уже происходили из-за перегрузки серверов и технических работ.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.