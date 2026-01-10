Историки узнали судьбу снимка Омска, сделанного иностранцем более века назад

Ещё одно фото, которое, как предполагают историки, сделано в тот же день, в открытом доступе появилось недавно. На нём в кадре появляется у ворот британский военный оркестр. Максим Стельмак отмечает, что выступления иностранного оркестра в 1918—1919 годы в городе не были редки. Вероятно, по этой причине англичанин и вышел на балкон — он хотел запечатлеть музыкантов.