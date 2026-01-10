Историки узнали судьбу снимка Омска, сделанного иностранцем более века назад

В историческом архиве Омской области обнаружили два красивых зимних вида Омска. Недавно сотрудники архива смогли узнать, почему кто-то решил сделать снимок именно в этой точке Омска. Подробнее о фотографии рассказал ведущий архивист Максим Стельмак на своей странице в ВКонтакте.
Фото: Исторический архив Омской области. Омск зимой.
Историк сообщил, что снимок сделал англичанин в начале апреля 1919 года в Омске, если верить подписи. Выяснилось, что панораму зимнего города удалось снять с балкона Омского женского епархиального училища. Сейчас в здании располагается Институт ветеринарной медицины и биотехнологии. Дорога, которую видно впереди — ныне улица Вавилова.
Фото: Исторический архив Омской области. Британский военный оркестр.
Ещё одно фото, которое, как предполагают историки, сделано в тот же день, в открытом доступе появилось недавно. На нём в кадре появляется у ворот британский военный оркестр. Максим Стельмак отмечает, что выступления иностранного оркестра в 1918—1919 годы в городе не были редки. Вероятно, по этой причине англичанин и вышел на балкон — он хотел запечатлеть музыкантов.
«Судя по французской кинохронике, примерно через 2−3 недели данные музыканты выступали у здания Французской военной миссии», — отмечает архивист.
Справа от британских военных на фотографии можно увидеть Омский тюремный замок. Он будто нависает над всеми остальными строениями, подчёркивает Стельмак.
«Становится понятно, чем вдохновлялся омский поэт Леонид Николаевич Мартынов, когда писал стихотворение “Старый Омск”: “Над сетью улиц низеньких и пыльных / Колосом серым высится тюрьма”. Вполне вероятно, что звуки оркестра доходили и до находившихся недалеко политических заключённых», — рассказывает Максим Стельмак.
