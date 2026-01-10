Грейдеры застряли в снегу, а горожане толкают автобусы: во Владивостоке произошел снежный апокалипсис

Мощный балканский циклон «Фрэнсис» принес в центральные и северо-западные регионы России аномальные снегопады и метели, парализовав движение, вызвав массовые отключения электричества и потребовав экстренного развертывания коммунальных служб. Сейчас от Москвы до Вологды власти и жители борются с последствиями стихии. Как в регионах справляются с рекордными осадками — в материале URA.RU.