Грейдеры застряли в снегу, а горожане толкают автобусы: во Владивостоке произошел снежный апокалипсис

Приморский край накрыл сильный снегопад. Дороги и тротуары региона заметает снегом, а машины застревают в сугробах. Информация об этом появилась в соцсетях.

Во Владивостоке машины застревают в сугробах, а людям приходится толкать общественный транспорт.

«В самом центре Владивостока застряла снегоуборочная техника. Автобусы тоже забуксовали на месте — люди пытаются вытолкать общественный транспорт самостоятельно», — пишет telegram-канал URA.RU. Машины встают посреди трассы, а из-за снегопада перекрыли дорогу по направлению Седанка-Патрокл. Отмечается, что из-за задержки рейсов в аэропорту застряли около 980 пассажиров. Эта ситуацию контролирует прокуратура.

Мощный балканский циклон «Фрэнсис» принес в центральные и северо-западные регионы России аномальные снегопады и метели, парализовав движение, вызвав массовые отключения электричества и потребовав экстренного развертывания коммунальных служб. Сейчас от Москвы до Вологды власти и жители борются с последствиями стихии. Как в регионах справляются с рекордными осадками — в материале URA.RU.