Обнаружен астероид-рекордсмен размером с небоскреб: что известно об объекте 2025 MN45

Объект был обнаружен еще до официального начала основной научной программы телескопа — в ходе серии тестовых наблюдений First Look, проведенных весной 2025 года. За семь ночей и порядка десяти часов работы астрономам удалось зафиксировать тысячи астероидов, из которых около 1 900 ранее не числились в каталогах. Среди них было выделено 19 объектов с исключительно высокой скоростью вращения — это редкий класс даже по стандартам Солнечной системы. Наиболее необычный астероид из этой группы получил обозначение 2025 MN45.