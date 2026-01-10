Обнаружен астероид-рекордсмен размером с небоскреб: что известно об объекте 2025 MN45

В космосе обнаружен астероид с огромным диаметром.
Астрономы Обсерватории Веры Рубин в Чили обнаружили в пределах Солнечной системы астероид аномально крупных размеров, характеризующийся исключительно высокой угловой скоростью вращения. Новый объект, получивший обозначение 2025 MN45, по оценкам специалистов, имеет диаметр около 710 метров, что существенно превышает высоту большинства земных небоскребов, и одновременно демонстрирует рекордно быстрое вращение среди астероидов сопоставимого класса. Что известно об объекте и чем он отличается от других астероидов — в материале URA.RU.
Как ученые нашли астероид.
Объект был обнаружен еще до официального начала основной научной программы телескопа — в ходе серии тестовых наблюдений First Look, проведенных весной 2025 года. За семь ночей и порядка десяти часов работы астрономам удалось зафиксировать тысячи астероидов, из которых около 1 900 ранее не числились в каталогах. Среди них было выделено 19 объектов с исключительно высокой скоростью вращения — это редкий класс даже по стандартам Солнечной системы. Наиболее необычный астероид из этой группы получил обозначение 2025 MN45.
Рекордная скорость вращения и гигантский размер.
Обсерватория Веры Рубин наблюдала за более чем 2 000 недавно открытых астероидов.
По данным анализа первых изображений, полученных в ходе предварительных наблюдений на протяжении семи ночей, установлено, что астероид совершает полный оборот вокруг собственной оси примерно за 113 секунд. Таким образом, он является самым быстро вращающимся из известных небесных объектов диаметром более 500 метров.
По оценкам исследователей, столь высокая угловая скорость свидетельствует о нетипично высокой прочности вещества, из которого состоит астероид 2025 MN45. Большинство таких объектов представляют собой так называемые «кучи обломков» — слабо удерживаемые гравитацией скопления камней и пылевого материала. Однако для того, чтобы выдерживать столь значительную центробежную нагрузку и не разрушиться, объект должен обладать внутренним строением, близким по характеристикам к монолитному твердому телу.
Чем важна скорость вращения.
Скорость вращения астероида тесно связана с его происхождением и особенностями внутреннего строения. Большинство подобных объектов относят к так называемым «кучам обломков» — рыхлым скоплениям фрагментов, удерживаемых гравитацией. Такие тела не способны вращаться слишком быстро, поскольку при превышении определенного порога они начинают разрушаться.
Для астероидов главного пояса критическим считается период вращения порядка 2,2 часа. Объекты, вращающиеся быстрее этого значения, должны обладать значительной механической прочностью. В отношении астероида 2025 MN45 исследователи пришли к выводу, что он сформирован из плотного, монолитного материала.
«Очевидно, что этот астероид должен быть сделан из вещества с очень высокой прочностью, чтобы сохранять целостность при таком вращении», — пояснила ведущий автор исследования, астроном NSF NOIRLab Сара Гринстрит. Информация опубликован в журнале The Astrophysical Journal Letters.
По оценкам ученых, внутренняя связность астероида сопоставима с прочностью твердых горных пород. Это делает 2025 MN45 редким исключением на фоне большинства известных астероидов.
Чем 2025 MN45 отличается от других астероидов.
Астероид был зафиксирован с помощью крупнейшей в мире цифровой камеры.
По оценкам астрономов, большинство астероидов главного пояса представляет собой рыхлые образования и обладает сравнительно медленным вращением, что предотвращает их разрушение под действием центробежных сил. Допустимые значения скорости вращения для таких объектов определяются их размерами и плотностью.
На этом фоне астероид 2025 MN45 демонстрирует нетипичные характеристики. Он значительно превосходит по размерам большинство известных быстро вращающихся астероидов, при этом период его вращения в разы меньше среднестатистических значений для подобных тел. Подобное сочетание параметров указывает на отличающийся от обычного сценарий формирования и допускает вероятность того, что объект является уцелевшим прочным фрагментом после крупного столкновения.